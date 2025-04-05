5 апреля, 02:31
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и канадец Уэйн присутствуют на матче регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Чикаго» — 1:0.
Беттмэн и Гретцки вместе сидят на трибунах «Капитал Уан Арена». Форвард Александр Овечкин открыл счет в матче, забив свой 893-й гол.
39-летнему россиянину осталось забросить всего одну шайбу до повторения снайперского рекорда НХЛ Гретцки (894 гола).
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