Гретцки и Беттмэн находятся на матче «Вашингтон» — «Чикаго»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и канадец Уэйн присутствуют на матче регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Чикаго» — 1:0.

Беттмэн и Гретцки вместе сидят на трибунах «Капитал Уан Арена». Форвард Александр Овечкин открыл счет в матче, забив свой 893-й гол.

39-летнему россиянину осталось забросить всего одну шайбу до повторения снайперского рекорда НХЛ Гретцки (894 гола).

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