Гретцки: «Надеюсь, я буду первым, кто пожмет Овечкину руку, когда он побьет мой рекорд»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за его рекордом по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Люди постоянно спрашивают меня об этом. Знаете, мы с Алексом — хорошие друзья... Алекс — особенный молодой человек. Я очень горжусь тем, чего сам достиг с 894 голами, ничто не может этого отнять. Алекс был исключительным для нашей игры и для «Вашингтона». Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд», — приводит слова Гретцки CNBC.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.