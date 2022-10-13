Гретцки намерен путешествовать с «Вашингтоном» чтобы увидеть рекорд Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что легендарный хоккеист Уэйн Гретцки собирается путешествовать вместе с командой, чтобы в живую увидеть, как россиянин Александр Овечкин побъет его рекорд по забитым шайбам в НХЛ.

«Никто не сомневается, что Овечкин сможет обойти Горди Хоу. Гретцки все время звонит мне и говорит: «Алекс меня обойдет. Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Он собирается путешествовать с командой и Алексом», — сказал Леонсис в интервью NBC Sports Washington.

Сейчас на счету 37-летнего россиянина 780 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он уступает только Хоу (801) и Гретцки (894).