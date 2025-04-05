Гретцки после матча пришел в раздевалку «Вашингтона» и лично поздравил Овечкина

5 апреля, 05:32
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поздравил российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с повторением его снайперского рекорда.
После матча регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» с «Чикаго» (5:3), в котором Овечкин оформил дубль, Гретцки пришел в раздевалку «Вашингтона». Он лично поздравил россиянина с 894 голами в регулряных чемпионатах лиги.
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