Гретцки сфотографировался с Овечкиным и его сыновьями

5 апреля, 05:52
Бывший нападающий сборной Канады Уэйн Гретцки сфотографировался с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным и его сыновьями Сергеем и Ильей.
64-летний канадец посетил раздевалку «Кэпиталз» после победы над «Чикаго» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре Овечкин оформил дубль и повторил снайперский рекорд Гретцки — 894 шайбы.
Канадец сначала сфотографировался с Овечкиным с памятной шайбой в руках и всей командой, а затем отдельно с Овечкиным и его сыновьями.
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