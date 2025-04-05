Гретцки сфотографировался с Овечкиным и его сыновьями

Бывший нападающий сборной Канады Уэйн Гретцки сфотографировался с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным и его сыновьями Сергеем и Ильей.

64-летний канадец посетил раздевалку «Кэпиталз» после победы над «Чикаго» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре Овечкин оформил дубль и повторил снайперский рекорд Гретцки — 894 шайбы.

Канадец сначала сфотографировался с Овечкиным с памятной шайбой в руках и всей командой, а затем отдельно с Овечкиным и его сыновьями.

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