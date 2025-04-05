Гретцки стоя аплодировал Овечкину после 894-го гола

Канадец Уэйн Гретцки и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн стоя аплодировали после 894-го гола форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» и повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкину понадобилось 1486 матчей, чтоб забить 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, а Гретцки — 1487 игр.

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