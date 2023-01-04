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Сегодня, 00:27

Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки считает, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ и это лишь вопрос времени.

«Я думаю, что мы прошли точку, когда уместно говорить сделает ли он это. Год назад мы сказали, что вопрос в том, когда он это сделает. Так что это здорово для хоккея. Это хорошо, и я думаю, что это не могло случиться с человеком лучше. Он великолепен для нашего спорта», — приводит пресс-служба лиги слова Гретцки.

Также легендарный канадец добавил, что хотел бы присутствовать лично на матче, на котором Овечкин побьет его рекорд, как это сделали сыновья Горди Хоу во время погони россиянина за их отцом и посетили домашний матч «Кэпиталз» против «Детройта» 19 декабря. Сам Горди умер в 2016 году в возрасте 88 лет.

«Это зависит от самой лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать, но, очевидно, Горди был для меня большим источником вдохновения, и он был на матчах, когда бил его рекорды. Когда Овечкин приблизится к моему рекорду, очевидно, я бы хотел быть там», — добавил Гретцки.

На данный момент на счету 37-летнего россиянина 806 шайб в североамериканской лиге за карьеру. Для того чтобы выйти на 1-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ и обойти Уэйна Гретцки, ему надо забросить еще 88 шайб.

Александр Овечкин забивает гол. Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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