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НХЛ

Сегодня, 11:35

Гретцки восхитился лакросс-голом Бедарда в матче «Сент-Луис» — «Чикаго»

Руслан Минаев
Коннор Бедард.
Фото USA Today Sports
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Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки высоко оценил лакросс-гол форварда «Чикаго» Коннора Бедарда в матче с «Сент-Луисом» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я бы никогда так не смог. Этого просто не было в моем репертуаре. У меня и загиб клюшки для этого не подходил. Бобби Халл — вот кто мог бы сделать подобное.

Моя дочь Эмма спросила, делал ли я когда-нибудь такое. Я ответил: «Нет и не смог бы никогда», — приводит слова канадца Yahoo Sports.

Гретцки добавил, что Бедард оказался лучше, чем он ожидал. В этом сезоне на счету Бедарда 30 (13+17) очков в 33 матчах регулярки.

Ранее Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него. Прославленный канадец провел в НХЛ 1487 матчей и набрал 2857 (894+1963) очков.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
Уэйн Гретцки
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