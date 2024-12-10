Гретцки: «Надеюсь, я смогу пожать руку Овечкину, когда он побьет мой рекорд»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поделился мыслями о погоне российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за его рекордом по заброшенным шайбам в НХЛ.

«То, что делает Овечкин — невероятно. Я знаю, как это тяжело в таком возрасте. Это хорошо для спорта в целом и прекрасно для хоккея. Надеюсь, я смогу присутствовать при том, как он побьет рекорд и пожать ему руку», — цитирует Гретцки Daily Faceoff.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности Овечкин забросил 868 шайб за 1444 игры лиги и отстает от рекорда Гретцки на 26 голов.