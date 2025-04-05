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5 апреля, 05:23

Гретцки забил 894 гола быстрее Овечкина, хотя у него больше матчей в НХЛ. Как так?

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго» и повторил снайперский рекорд НХЛ, установленный Уэйном Гретцки — 894 гола.

При этом у россиянина 1486 матчей в заокеанской лиге, а у канадца — на один больше. Но будет ошибкой говорить о том, что Овечкин забросил 894 шайбы быстрее Гретцки.

Дело в том, что в своем последнем сезоне в карьере у североамериканского форварда были проблемы с голами: он забил всего 9 за 70 матчей. А в своих последних восьми играх в НХЛ Гретцки не смог отличиться ни разу. Поэтому 894-й гол пришелся для него на 1479-ю игру — в этом Овечкина он все-таки опередил.

Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки.Великий! Великий! Великий! Овечкин повторил рекорд Гретцки
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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