Гретцки забил 894 гола быстрее Овечкина, хотя у него больше матчей в НХЛ. Как так?

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго» и повторил снайперский рекорд НХЛ, установленный Уэйном Гретцки — 894 гола.

При этом у россиянина 1486 матчей в заокеанской лиге, а у канадца — на один больше. Но будет ошибкой говорить о том, что Овечкин забросил 894 шайбы быстрее Гретцки.

Дело в том, что в своем последнем сезоне в карьере у североамериканского форварда были проблемы с голами: он забил всего 9 за 70 матчей. А в своих последних восьми играх в НХЛ Гретцки не смог отличиться ни разу. Поэтому 894-й гол пришелся для него на 1479-ю игру — в этом Овечкина он все-таки опередил.