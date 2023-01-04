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4 января, 23:07

Гретцки заявил, что не будет посещать все игры «Вашингтона» до 895-й шайбы Овечкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки намерен посещать игры «Вашингтона», когда Александр Овечкин приблизится к его рекорду.

«Это зависит от лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать, но, очевидно, что Горди меня очень вдохновлял, и он был там, когда я бил его рекорды. И я думаю, это было действительно здорово, что сыновья Хоу Марк и Марти следовали за Алексом, когда он гнался за Горди. Так что, да, когда придет время, сейчас я не собираюсь ходить на каждую игру до 895-й шайбы, но, когда он приблизится, очевидно, я бы хотел быть там», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

В ночь на 4 января российский форвард забросил две шайбы в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5ОТ). Теперь на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ. Он отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 86 голов.

Источник: https://www.nhl.com/news/wayne-gretzky-wowed-by-alex-ovechkin-chasing-his-nhl-goals-record/c-339455504
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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