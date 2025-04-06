Группа «Руки вверх!» поздравила Овечкина с рекордом новым клипом с его любимой песней

Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков поздравили российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

В клипе звучит известный трек «18 мне уже» с новым текстом, который написал Жуков специально к достижению хоккеиста. Также в нем объединены спортсмены КХЛ, МХЛ и актеры сериала «Молодежка».

Жуков отметил, что, как и вся страна, переживал за Овечкина и с нетерпением ждал рекорда. Певец назвал его не только легендой хоккея, но также человеком, который может поддержать в любой момент.

«Никогда не забуду, какой сюрприз он устроил мне на концерте в «Лужниках», когда вдруг вышел на сцену во время исполнения финальной песни «Крошка моя» и спел со мной. А еще он изумительный артист, и я в любой момент готов взяться за его продюсирование», — добавил исполнитель.

В съемках на «ВТБ Арене» участвовал и первый тренер Овечкина Александр Филиппов, а также другие игроки клуба «Легенды хоккея», в том числе Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов и Алексей Сопин.

«Эмоции, конечно же, самые потрясающие, ведь это мировое событие. Мы всегда болеем за Сашу, поддерживаем и, конечно же, гордимся им и тем, что играли вместе. Собралась хорошая компания его друзей, мы все следили и ждали рекорда, поэтому с большим удовольствием приняли участие в съемках клипа», — отметил Зарипов.

Актер «Молодежки» Александр Соколовский, в свою очередь, вспомнил о совместной фотографии с Овечкиным с первого сезона сериала и назвал их встречу знаковым событием.

«На наших съемках он провел мастер-класс и поделился зарядом энергии. Мы были молодыми артистами, которым как раз и нужен был такой толчок и мотивация», — добавил актер сериала «Молодежка» Матвей Зубалевич.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

6 апреля в матче с «Айлендерс» Александр забросил 895-ю шайбу и побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Великий канадец занимал первую строчку списка лучших снайперов НХЛ с 23 марта 1994 года, когда он забросил 802-ю шайбу и обошел Горди Хоу. На счету Гретцки 894 гола в 1487 играх в НХЛ. Выступавший за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» канадец завершил карьеру после своего 20-го сезона в 1999 году.