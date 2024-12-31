Грушников забросил первую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Калгари»

«Калгари Ранглерз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Абботсфорд» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Калгари» защитник Артем Грушников отметился заброшенной шайбой, защитник Ян Кузнецов сделал две результативные передачи и был признан второй звездой матча. У фарм-клуба «Ванкувера» защитник Кирилл Кудрявцев записал на свой счет голевой пас.

В текущем сезоне 21-летний Грушников провел 25 матчей в АХЛ и набрал 2 (1+1) очка. У 22-летнего Кузнецова 8 (2+10) очков в 31 игре, на счету 20-летнего Кудрявцева 15 (2+13) очков в 24 встрече.