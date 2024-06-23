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Сегодня, 02:44

Губерниев: «Хочу, чтобы Бобровский выиграл Кубок Стэнли»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой».

«Конечно, я очень симпатизирую Сергею Бобровскому и хочу, чтобы он выиграл Кубок Стэнли. Но это может быть финал столетия. Страшно сказать: в 1942 году команда брала этот трофей, проигрывая 0-3 в серии. Поэтому, конечно, седьмой матч — это будет событие для всего спортивного мира.

После того, как «Флорида» вела 3-0, тут важно, как Сергей Бобровский сможет по-настоящему показать свои лучшие качества. Теперь на него смотрит весь мир, как на Владислава Третьяка в Суперсерии, на Кубке Канады, как на Льва Яшина, когда он брал пенальти от Сандро Маццолы. Настоящее величие вратаря определяется как раз в таких матчах. Я очень надеюсь, что Бобровский не спасует, но «Эдмонтон» заряжен невероятно», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

 
Нападающие &laquo;Эдмонтона&raquo; Райан Ньюджент-Хопкинс и&nbsp;Зак Хайман празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Флориды&raquo;. Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-na-bobrovskogo-smotrit-ves-mir-kak-na-tret-yaka-i-na-yashina/
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Дмитрий Губерниев
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