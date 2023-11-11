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Сегодня, 11:45

Губерниев о худшем старте сезона в карьере Овечкина: «Не вижу тут никакого криминала»

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в начале сезона-2023/24.

У 38-летнего россиянина 2 гола в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ — это худший результат форварда в карьере.

«У Александра сейчас конкретно плохой сезон, но я думаю, что у него все впереди, ведь это только начало сезона. Я могу только пожелать ему здоровья, и чтобы он продолжал погоню за рекордом Гретцки по количеству шайб в НХЛ. Лично я тут не вижу никакого криминала», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 824 гола в лиге. Россиянин отстает от обладателя рекорда Уэйна Гретцки на 70 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев
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