Губерниев: «Гордимся, что у Овечкина есть такой большой поклонник, как Трамп»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывание избранного президента США Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

20 января политик на митинге в столице США перед своими сторонниками назвал 39-летнего россиянина великим хоккеистом.

«Очень здорово, что президент США, который вступает в должность, отдает должное заслугам российского хоккеиста. Остается только радоваться и лишний раз погордиться Овечкиным, что у него есть такой большой поклонник, как Трамп», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне капитан «Кэпиталз» набрал 33 (21+12) очка в 30 матчах. Овечкину осталось забросить 21 шайбу, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.