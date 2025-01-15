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Сегодня, 17:40

Губерниев прокомментировал новость об ограблении дома Малкина

Камила Абдурахманова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ограбление дома форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в США.

«Ужасно жалко Малкина, какие у нас беспринципные воры пошли. Надеюсь, что американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

В прессе появилась информация о том, что в дом Малкина в Пенсильвании проникли неизвестные и похитили три чемпионских перстня, которые были вручены за победы в Кубке Стэнли. Правоохранительные органы занимаются расследованием этого инцидента.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Евгений Малкин
Дмитрий Губерниев
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