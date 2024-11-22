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Сегодня, 21:20

Губерниев считает, что в этом сезоне Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки

Руслан Минаев
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал травму капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

39-летний Овечкин 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

«Очевидно, что вопросы о «догонялках» с Гретцки зависят от здоровья Александра. Как мы видим, уровень мастерства позволяет ему быть в числе лучших в мире. Не сомневаюсь, что он залечит травму и вернется, будет дальше забивать. Пожалуй, в этом сезоне из-за травмы тяжело будет побить рекорд, но в следующем он точно это сделает. Хочу пожелать Саше крепкого здоровья и чтобы в будущем обходиться без травм», — цитирует Губерниева Vseprosport.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Источник: vseprosport.ru
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев

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