Губерниев считает, что в России не должно быть праздника в честь Овечкина: «Почему нет праздника Всеволода Боброва?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о вопросе создания в России праздничного дня в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в городе. Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. 6 апреля он побил рекорд, принадлежавший Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в лиге.

«Овечкин, безусловно, супервыдающийся спортсмен. Но почему, например, нет праздника Всеволода Боброва? Как Евтушенко сказал, «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Он ведь олимпийский чемпион по хоккею, капитан сборной по футболу. Дождемся возвращения Овечкина в РФ и будем думать о будущих праздниках. Нет вопросов в том, что Саша — великий, но я не думаю, что мы должны 11 апреля делать нерабочим днем. Но приятно, что в Вашингтоне так сделали, молодцы!» — сказал Губерниев «СЭ».

Овечкин принял участие в 20 регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и забил 897 голов. Его контракт с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.