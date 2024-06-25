Губерниев сравнил Бобровского с Яшиным и Третьяком

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«В последнем матче моральное преимущество было у «Эдмонтона». Они смогли сравнять счет в серии, хоть и играли финальный матч в гостях. Но, тем не менее, чем хорош Бобровский? Сегодня он опять стена, опять непробиваемый и тащит. Вообще, по-настоящему велик тот вратарь, который здорово играет в решающих матчах, просто как бог и царь. Когда весь мир смотрит за тобой, вратарь экстра-класса должен показывать себя. Таким был в футболе Яшин, таким был в хоккее Третьяк и теперь таким в хоккее является Бобровский. В решающие моменты Сергей не дрогнул и помог команде выиграть команде чашку. И, конечно, этот Кубок Стэнли — это великолепное продолжение карьеры Сергея, потому что он не думает заканчивать», — сказал Губерниев «СЭ».

«Флорида» в финальной серии Кубка Стэнли победила «Эдмонтон» со счетом 4-3. Команда впервые в истории выиграла трофей.

Бобровский также впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Пантерз» с 2019 года. Он также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

Денис Сафронов