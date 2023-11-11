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Сегодня, 12:02

Гуляев о Мирошниченко: «Мы все гордимся им, молодец, что переборол такую болезнь»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев поддержал своего бывшего одноклубника Ивана Мирошниченко, который в мае 2023 года подписал контракт на 3 года с «Вашингтоном».

В марте 2022 года Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Хоккеист прошел лечение в Германии, после чего рак перешел в полную ремиссию.

«Общались, когда он был в «Авангарде». Сейчас не особо контактируем, после его отъезда в Северную Америку. Иногда в соцсетях смотрю нарезки его матчей. Полностью ни одного не смотрел. Но за Ваню рад, что он там.
Как внутри команды отреагировали, когда узнали о его болезни? Было тяжело, конечно. Но Ваня молодец, что смог перебороть такую болезнь. Мы все гордимся им. Чтобы перебороть такое, нужно быть больше чем мужиком. Ваня любит забивать, любит создавать моменты. Мы знали, что он вернется сильным, что у него будет много сил. Он делал то, что от него требовалось», — приводят «Известия» слова Гуляева.

В сезоне-2023/24 19-летний Мирошниченко набрал 6 (2+4) очков в 11 матчах за фарм-клуб «Вашингтона», «Херши», выступающий в АХЛ.

Источник: «Известия»
Иван Мирошниченко
Хоккей
Михаил Гуляев
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