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НХЛ

Сегодня, 11:37

Гуляев: «Сакик улыбнулся, когда я сказал, что мой любимый игрок — Кейл Макар»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о своем общении с генеральным менеджером «Колорадо» Джо Сакиком перед драфтом НХЛ-2023.

«На первом собеседовании мы поймали какую-то ноту настроения. Я им понравился, мне понравился их штаб, их руководство. Потом они позвонили моему агенту и предложили вторую встречу. Мы увиделись, и они сказали, что если у них будет пик в первом раунде драфта, то заберут меня. Так что я на 90 процентов знал, что «Колорадо» меня заберет.
С кем общался до драфта? Джо Сакик, генеральный менеджер со мной разговаривал. Когда он услышал, что мой любимый игрок Кейл Макар, то как-то сразу заулыбался со своими помощниками. И как-то нашли мы общий язык. Специально ли я сказал про Макара, чтобы его задобрить? Нет. Так и есть — я слежу за ним. Весь прошлый и нынешний сезоны стараюсь полностью смотреть нарезки его игр, его обыгрыши, игру на синей линии. Чему хочу научиться у Макара? Да я не знаю. Наверно, подключениям к атаке. То, как он играет в атаке, — мне этого не хватает. Где-то на синей линии нужно себе немного руки развязать, быть чуть-чуть поуверенней», — приводят «Известия» слова Гуляева.

Гуляев был выбран «Колорадо» под 31-м номером драфта НХЛ-2023.

В сезоне-2023/24 18-летний россиянин набрал 6 (2+4) очков в 28 матчах за «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Источник: «Известия»
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