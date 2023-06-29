Гуськов считает, что Гуляев и Симашев показали свой потенциал

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что выбранные в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 18-летние защитники Михаил Гуляев и Дмитрий Симашев показали своей игрой огромный потенциал.

«Самое главное, что у этих защитников огромный потенциал, что они показали уже на уровне Молодежной хоккейной лиги. У них было несколько матчей КХЛ, они не просто так поднимаются по вертикали в своих клубах. Они доказывают это именно своей игрой. У обоих защитников отличное катание, видение площадки, все в порядке с броском. Если ребята продолжат развиваться, не опускать руки и идти только вперед, их ждет хорошее будущее. Главное, это работа», — приводит слова Гуськова ТАСС.

Гуляев был выбран «Колорадо» в первом раунде драфта НХЛ под 31-м номером. Симашев был выбран под шестым номером «Аризоной».