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Сегодня, 16:36

Гюнцель подписал 7-летний контракт с «Тампой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Тампы» Джейк Гюнцель подписал 7-летний контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Его зарплата составит 9 миллионов долларов в год.

30 июня 29-летний американец перешел в «Лайтнинг» после обмена из «Каролины». С 1 июля Гюнцель стал неограниченно свободным агентом после завершения срока действия контракта с зарплатой 6 миллионов долларов.

В минувшем сезоне форвард провел 67 матчей за «Питтсбург» и «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 77 (30+47) очков. В Кубке Стэнли на его счету 9 (4+5) очков в 11 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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