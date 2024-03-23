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НХЛ

23 марта, 16:09

Гюнцель — об овациях Кузнецову на арене «Вашингтона»: «Он многое сделал для этого города»

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Нападающий «Каролины» Джейк Гюнцель прокомментировал овации стадиона «Кэпитал Уан Арена» в адрес своего одноклубника Евгения Кузнецова перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:7 Б).

«Это нечто особенное, видеть, что Кузнецов многое сделал для этого города. Он был, безусловно, крутым хоккеистом, поэтому действительно здорово, что фанаты поддерживают его», — приводит слова Гюнцеля ESPN.

Перед матчем между командами на «Капитал Уан Арене» показали видео, посвященное Кузнецову.

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025. За «ураганов» Кузнецов сыграл 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Источник: ESPN
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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