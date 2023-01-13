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Сегодня, 12:56

Хабибулин объяснил, почему сейчас в НХЛ нет забастовок среди игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин считает, что отсутствие забастовок среди игроков НХЛ связано с введением потолка зарплат, а также с практикой переподписания контрактов со звездами на более выгодных условиях.

«Почему сейчас нет забастовок? Наверное, потому, что система отношений клубов с игроками немного поменялась. Тогда не было потолка зарплат, и можно было пытаться выбить денег, сколько считаешь нужным, но, конечно, все в реальных пределах. Сейчас же есть потолок, генменеджер говорит тебе о какой-то сумме, и либо ты соглашаешься, либо происходит арбитраж. Игрок либо соглашается, либо уходит в другую команду, то есть все в этом плане отработано. Ну и, наверное, денег больше стали предлагать, поэтому очень часто пытаются переподписать соглашения на стадии действующего контракта», — приводит слова Хабибулина ТАСС.

Выступая в НХЛ, Хабибулин в 1999 году объявил забастовку, имея действующий контракт с «Финиксом» и требуя улучшения финансовых условий договора, из-за чего не играл в лиге 1,5 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16792377
Николай Хабибулин
Хоккей
НХЛ
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