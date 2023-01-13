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Сегодня, 12:05

Хабибулин: «Испытал чувство удовлетворения от победы в Кубке Стэнли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-вратарь «Тампы» Николай Хабибулин рассказал, что чувствовал после победы в Кубке Стэнли в 2004 году.

«Испытал чувство удовлетворения от победы в Кубке Стэнли, было интересно. Просто сначала вообще не верилось, что такое возможно, а потом начинаешь понимать, что после долгих лет работы что-то получилось. Мне тогда был 31 год, получается, что 22-24 года я к этому шел», — приводит слова Хабибулина ТАСС.

49-летний Хабибулин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», за которую выступал с 2001 по 2004 год. Также играл за такие команды, как «Виннипег», «Финикс», «Чикаго» и «Эдмонтон».

Источник: https://tass.ru/sport/16792331
Николай Хабибулин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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