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Сегодня, 10:46

Хабибулин: «Думаю, Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, если не будет серьезной травмы»

Мария Гусева
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Вратарь, обладатель Кубка Стэнли-2004 в составе «Тампы-Бэй» Николай Хабибулин сравнил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Они совершенно разные, можно их сравнить, к примеру, с Кросби и Халлом, — цитирует ТАСС Хабибулина. — То есть Овечкин — это больше бросок, а Гретцки — больше пас. Во-вторых, когда я начинал играть, то Гретцки было уже за 30, а против него было больше интересно играть, когда он действовал в 1980-х годах».

Также Хабибулин ответил на вопрос, сумеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

«Думаю, если не будет серьезной травмы, то однозначно да. Здесь вопрос, сколько это времени займет», — резюмировал он.

На счету форварда 809 голов в североамериканской лиге, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Николай Хабибулин
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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