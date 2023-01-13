Хабибулин: «Думаю, Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, если не будет серьезной травмы»

Вратарь, обладатель Кубка Стэнли-2004 в составе «Тампы-Бэй» Николай Хабибулин сравнил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Они совершенно разные, можно их сравнить, к примеру, с Кросби и Халлом, — цитирует ТАСС Хабибулина. — То есть Овечкин — это больше бросок, а Гретцки — больше пас. Во-вторых, когда я начинал играть, то Гретцки было уже за 30, а против него было больше интересно играть, когда он действовал в 1980-х годах».

Также Хабибулин ответил на вопрос, сумеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

«Думаю, если не будет серьезной травмы, то однозначно да. Здесь вопрос, сколько это времени займет», — резюмировал он.

На счету форварда 809 голов в североамериканской лиге, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.