Тренер «Миннесоты» Хайнс: «Капризов возобновит тренировки в ближайшие дни»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс заявил, что форвард Кирилл Капризов возобновит тренировки на льду в ближайшие дни.

«Хайнс заявил, что Кирилл Капризов и Юэль Эрикссон Эк смогут возобновить тренировки на льду в ближайшие несколько дней», — написал журналист Майкл Руссо в социальных сетях.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин 28 января сообщил, что из-за травмы нижней части тела Капризов будет оперирован и пропустит как минимум четыре недели. В феврале он уточнил, что восстановление россиянина займет больше времени.

До этой травмы Капризов уже месяц не играл из-за повреждения. Нападающий вернулся на лед 23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты», а затем отметился голевыми передачами в играх с «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхокс». Однако уже 26 января он снова выбыл из строя.

В текущем сезоне Капризов провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.