Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

26 марта, 10:50

Тренер «Миннесоты» Хайнс: «Капризов возобновит тренировки в ближайшие дни»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс заявил, что форвард Кирилл Капризов возобновит тренировки на льду в ближайшие дни.

«Хайнс заявил, что Кирилл Капризов и Юэль Эрикссон Эк смогут возобновить тренировки на льду в ближайшие несколько дней», — написал журналист Майкл Руссо в социальных сетях.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин 28 января сообщил, что из-за травмы нижней части тела Капризов будет оперирован и пропустит как минимум четыре недели. В феврале он уточнил, что восстановление россиянина займет больше времени.

До этой травмы Капризов уже месяц не играл из-за повреждения. Нападающий вернулся на лед 23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты», а затем отметился голевыми передачами в играх с «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхокс». Однако уже 26 января он снова выбыл из строя.

В текущем сезоне Капризов провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

2
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя