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Сегодня, 13:34

Хедман побил клубный рекорд «Тампы» по голевым передачам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Виктор Хедман установил новый клубный рекорд по результативным передачам, сообщается на сайте НХЛ.

1 декабря 33-летний швед сделал две голевые передачи в матче против «Торонто» (3:5). Таким образом, на его счету теперь 590 результативных передач за карьеру в «Тампе». По этому показателю он обошел Мартена Сен-Луи (588), который ранее был рекордсменом клуба.

Российский нападающий Никита Кучеров с 575 передачами занимает четвертое место в списке лучших ассистентов в истории команды. Третьим идет Стивен Стэмкос (582).

Виктор Хедман
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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