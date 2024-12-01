Хедман побил клубный рекорд «Тампы» по голевым передачам

Защитник «Тампы» Виктор Хедман установил новый клубный рекорд по результативным передачам, сообщается на сайте НХЛ.

1 декабря 33-летний швед сделал две голевые передачи в матче против «Торонто» (3:5). Таким образом, на его счету теперь 590 результативных передач за карьеру в «Тампе». По этому показателю он обошел Мартена Сен-Луи (588), который ранее был рекордсменом клуба.

Российский нападающий Никита Кучеров с 575 передачами занимает четвертое место в списке лучших ассистентов в истории команды. Третьим идет Стивен Стэмкос (582).