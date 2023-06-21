Хеллибак может продолжить карьеру в «Нью-Джерси»

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак может продолжить карьеру в «Нью-Джерси», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По сведениям источника, 30-летний американец заинтересован в переходе в «Дэвилз». Он не планирует оставаться в «Джетс», поэтому канадский клуб хочет обменять его. Также сообщается, что голкипер хочет получить около 9,5 млн долларов в год, на уровне Андрея Василевского.

В минувшем сезоне Хеллибак провел 64 матча, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 157 шайб при 92,0 процента отраженных бросков.