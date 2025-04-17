Хеллибак второй сезон подряд пропустил меньше всех шайб в НХЛ

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи.

Приз вручается вратарю, который провел не менее 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и пропустил наименьшее количество шайб. «Джетс» в сезоне-2024/25 пропустил меньше всех — 191 шайбу.

На счету Хеллибака 48 побед в 63 матчах, в которых он 8 раз сыграл на ноль при 92,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,00.

В минувшем сезоне Хеллибак также стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи.