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17 апреля, 06:33

Хеллибак второй сезон подряд пропустил меньше всех шайб в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи.

Приз вручается вратарю, который провел не менее 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и пропустил наименьшее количество шайб. «Джетс» в сезоне-2024/25 пропустил меньше всех — 191 шайбу.

На счету Хеллибака 48 побед в 63 матчах, в которых он 8 раз сыграл на ноль при 92,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,00.

В минувшем сезоне Хеллибак также стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи.

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Коннор Хеллебайк
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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