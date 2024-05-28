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Сегодня, 08:47

Лундквист рассказал, что впечатляет его в игре Шестеркина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил игру нынешнего вратаря команды Игоря Шестеркина.

«Что действительно впечатляет, так это его способность повышать свой уровень, когда команде это необходимо, проявлять себя в равной игре, в овертайме. Было несколько игр, когда они пропускали несколько ранних голов, но он просто успокоил ситуацию и дал команде шанс отыграться. Сейчас он действительно играет уверенно», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

27 мая «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Флориду» (5:4 ОТ) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Шестеркин отразил 34 броска из 38.

После трех матчей счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра пройдет 29 мая и начнется в 03.00 по московскому времени.

Игорь Шестеркин
Хенрик Лундквист
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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