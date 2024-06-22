Хенрик стал вторым действующим игроком с тремя победными шайбами в финалах плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (5:1).

Победную шайбу, как и в четвертом матче серии, забросил форвард Адам Хендрик. Таким образом, на счету 34-летнего канадца три победных гола в карьере плей-офф: 12 лет назад Хенрик отличился за «Нью-Джерси» в четвертом матче финала плей-офф против «Лос-Анджелеса».

Хенрик стал вторым действующим игроком НХЛ с тремя победными голами в финалах плей-офф, повторив достижение форварда «Питтсбурга» Джеффа Картера.