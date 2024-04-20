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Сегодня, 20:52

Хохлов считает, что Барабанову стоит еще попробовать свои силы в НХЛ

Алина Савинова
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Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов поделился мнением о перспективах российского форварда «Сан-Хосе» Александра Барабанова в НХЛ.

«Мне кажется, ему стоит еще попробовать свои силы в НХЛ. Всегда есть возможность вернуться домой, в Континентальную хоккейную лигу. У каждого хоккеиста есть мечта поиграть в НХЛ. Я бы на его месте еще попробовал. Возможно, какой-то обмен пойдет ему на пользу. Смена обстановки поможет перезагрузиться, и он начнет все заново. Может быть, «акулы» не его клуб, сменит обстановку и карьера обновится», — цитирует Хохлова Legalbet.

Барабанов был обменян в «Сан-Хосе» из «Торонто» в апреле 2021 года. Всего россиянин провел 193 матча за «акул» и набрал 106 (32+74) очков.

Источник: Legalbet
Александр Барабанов
Илья Хохлов
Хоккей
НХЛ
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