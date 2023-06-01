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Сегодня, 08:15

Орлов — о возвращении в Россию: «Хотел бы еще поиграть в НХЛ»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист Дмитрий Орлов.
Дмитрий Орлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о вероятности возвращения домой и продолжения карьеры в КХЛ.

— У вас всегда есть возможность вернуться в Россию.

— Хотелось бы еще поиграть в НХЛ. Чувствую, что и тут могу принести пользу.

— За последнее время только однажды главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал ваше имя, мол, помним, что у вас заканчивается контракт. Звонили из армейской команды?

— Нет, мне из России вообще никто не звонил. Но, повторюсь, контракт с клубом КХЛ я не рассматриваю. Давайте дождемся открытия трансферного рынка.

31-летний Орлов присоединился к «Бостону» по ходу плей-офф НХЛ в результате обмена из «Вашингтона». На счету российского хоккеиста 23 матча за «Брюинз» в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков. В плей-офф — 7 игр и 8 (0+8) очков.

Дмитрий Орлов обнимается с&nbsp;Евгением Кузнецовым и&nbsp;Александром Овечкиным. «Думаю, в «Вашингтоне» советовались с Овечкиным перед моим обменом». Интервью Дмитрия Орлова
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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