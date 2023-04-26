Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:54

Гущин: «В России говоришь «привет», а люди могут молча пройти мимо тебя»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин рассказал, привык ли к жизни в Северной Америке.

«Да, привык. Там как будто бы добрее люди, они открытые, спокойно на улице могут сказать: «Привет, как дела». И разговор на две-три минуты может завязаться. В России люди немного другие, более закрытые, говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти», — приводит Sport24 слова Гущина.

Гущин уехал жить в США в возрасте 16 лет. В текущем сезоне 21-летний форвард провел за «Сан-Хосе» 2 матча, в которых забросил 1 шайбу и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-26-khokkeist-gushchin-v-rossii-govorish-privet-a-mimo-tebya-mogut-molcha-proyti
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Сан-Хосе» Гущин рассказал о своем дебюте в НХЛ