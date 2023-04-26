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Сегодня, 17:47

Гущин — о ценах на жилье в Калифорнии: «Можно найти студию за $ 3700. Однокомнатная квартира — от $ 4500»

Алина Савинова
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Российский форвард системы «Сан-Хосе» Данил Гущин рассказал о ценах на жилье в Калифорнии.

«Все зависит от района. Можно найти студию за $ 3700 в хорошем районе. Однокомнатная квартира — от $ 4500. Там же еще разные налоги. В общем, очень дорого. Мы снимали двухкомнатную квартиру в 15 минутах езды от центра за $ 4400 в месяц, то есть каждый платил по $ 2200», — приводит Sport24 слова Гущина.

Также он ответил на вопрос, приходилось ли ему ужиматься в расходах.

«Лишний раз в ресторан не пойдешь, потому что считаешь деньги. Но не могу сказать, что я ущемлялся. Я никогда много денег не тратил. При этом считаю, что иногда себя баловать можно, делать себе приятное», — добавил хоккеист.

Гущин уехал жить в США в возрасте 16 лет. В текущем сезоне 21-летний форвард провел за «Сан-Хосе» 2 матча, в которых забросил 1 шайбу и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-26-gushchin-o-tsenakh-v-kalifornii-mozhno-nayti-studiyu-za-3700-odnokomnatnaya-kvartira-ot-4500
Хоккей
ХК Сан-Хосе Шаркс
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