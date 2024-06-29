Демидов о выборе «Монреалем»: «Невероятный момент. Мечты сбываются»

Российский нападающий Иван Демидов поделился эмоциями после драфта НХЛ-2024.

18-летний форвард был выбран «Монреалем» под общим 5-м номером. Выбор «Канадиенс» объявила канадская певица Селин Дион.

«Я очень рад быть здесь. Форма [«Монреаля»] мне к лицу (улыбается). Невероятный момент. С детства все игроки мечтают быть выбранными на драфте. Теперь мечты сбываются. Оказаться в таком невероятном городе и клубе — это потрясающе. Когда я увидел на сцене Селин Дион. Я подумал, что попал в сказку или фильм. Все было круто!» — цитирует хоккеиста пресс-служба «Канадиенс».

В сезоне-2023/24 Демидов провел 4 матчах в КХЛ и не набрал очков. В 30 матчах МХЛ он записал на свой счет 60 (23+27) очков.