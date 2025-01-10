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Сегодня, 15:28

Гавриков — о пожарах в Лос-Анджелесе: «Все сильно переживают и молятся за пострадавших»

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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о ситуации в городе на фоне пожаров.

Пожарные борются с&nbsp;огнем, полыхающим в&nbsp;Сьерра-Мадре (Калифорния). Жуткий пожар в Лос-Анджелесе посеял хаос в Калифорнии. В американских лигах согласны на переносы

«К сожалению, вокруг дома горят. Кадры показывают страшные, — приводит ТАСС слова Гаврикова. — Все очень сильно переживают, молятся за пострадавших. Также огромная благодарность всем экстренным службам, которые борются с последствиями стихии».

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тысяч га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тысячи строений и привел к гибели как минимум пяти человек.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Калгари», который был запланирован на 9 января и должен был начаться в 06:30 мск, перенесен.

Источник: ТАСС
Владислав Гавриков
НХЛ
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