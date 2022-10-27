Хоккеист Любушкин признался, что практически адаптировался к требованиям в «Баффало»

Защитник «Баффало» Илья Любушкин рассказал об адаптации в клубе.

«Думаю, я себя комфортно ощущаю в «Баффало», понял систему, потому что все равно, когда меняешь клуб, система другая и надо адаптироваться под нее. Мне кажется, я приблизился к финальной стадии этой адаптации. Да, я немало играю в меньшинстве, о чем мы и говорили с клубом до и после подписания контракта. Так должно было быть, и я очень рад этому», — цитирует ТАСС Любушкина.

Хоккеист прокомментировал поражение от «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5).

«Вчера не получилось, наверное, играть в тот хоккей, который от нас требует тренерский штаб, — немного строже действовать в обороне», — добавил он.

28-летний россиянин перешел в «Баффало» этим летом, подписав двухлетний контракт. Прошедший сезон защитник провел в «Аризоне» и «Торонто».