Капризов рассказал, как провел лето в деревне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «СЭ» рассказал о старте сезона НХЛ и о том, как провел межсезонье.

— «Миннесота» — одна из главных сенсаций стартовавшего сезона. Из шести матчей вы в основное время не проиграли ни одного. Что вообще происходит? Удивлены ли вы, если честно?

— Мы хорошо играем в обороне. Может, не так много забиваем, но сзади надежны, и Гас (Густафссон. — Прим. И.Р.) с Флауэром (Флери. — Прим. И.Р.) в порядке. Кроме того, постоянно забиваем первые голы в матче, что облегчает задачу. Вот и выигрываем. А по своей игре — всегда хочется лучшего.

— У вас десять очков, но всего два гола — вы об этом?

— Это у меня классика в начале сезона — голы тяжеловато идут. Но рад, что выигрываем и какие-то голы своим звеном забиваем. Зуки вон сколько уже забил (четыре. — Прим. И.Р.)! Нужно играть так же, а голы, думаю, придут. Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут.

— Ваш главный тренер Джон Хайнс сказал мне, что вы приехали на тренировочный лагерь в великолепном физическом состоянии. Поменяли ли что-то при подготовке к этому сезону по сравнению с предыдущим, начало которого вам не удалось?

— Да нет. У меня в принципе все одно и то же. Этим летом я даже долго дома был, два с половиной — три месяца из Новокузнецка почти никуда не уезжал. В деревне жил у себя.

— В Кузедеево?

— Да, с родителями, с семьей, все вместе. Там и тренировался чуть-чуть, свои упражнения постоянно делал, а на лед в город ездил. Месяца за два до начала сезона вернулся в Москву и там работал в зале со своим тренером.

— Вторая половина прошлого сезона у вас получилась роскошной, чего не скажешь о первой. Что помогло раскочегариться?

— Маленько поменял какие-то свои «фишки» в середине сезона, потому что голов вообще не мог забить. Немного расслабился, начал играть в свой хоккей и просто получать удовольствие от него. И все пошло-поехало. Но в плей-офф мы не попали.

— Обидно ли было, что всего четырех очков не хватило до сотни?

— Конечно, приятно, когда ты сто очков набираешь. Думаю, если бы не травма, это получилось бы. Я пропустил игр семь или восемь (в районе Нового года. — Прим. И.Р.), потерял около месяца. Но уже новый сезон, и много об этом не думаю.