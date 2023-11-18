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Сегодня, 17:15

Хоккеист Мирошниченко рассказал о борьбе с раком

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Мирошниченко.
Фото Global Look Press
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Российский хоккеист Иван Мирошниченко высказался о своей борьбе с раком.

В марте 2022 года Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Хоккеист прошел лечение в Германии, после чего рак перешел в полную ремиссию.

«Сложно подобрать слова, чтобы сказать что-то всем, кто прошел через это или проходит через это. На самом деле, неважно, что я говорю, потому что это тяжело.

Это был шок для всех: для меня, для моей семьи, для моих друзей. В моей семье такого никогда не случалось. Я кашлял время от времени около трех месяцев. Затем я начал испытывать некоторый кожный зуд, что было довольно странно, а затем я начал сильно потеть.

Меня отправили в Германию (для дальнейшего обследования), и вот тогда вся картина стала видна. Это было безумно тяжело, потому что ты просто разговариваешь с близкими по телефону. Очевидно, в семье все волнуются: моя мама, моя сестра, мои бабушка и дедушка, мои друзья и все остальные. Хотя я знал, что мне становится лучше, по ту сторону телефона многого не видно.

Как только я узнал (о ремиссии), это было настоящее облегчение. Врачи были шокированы, потому что потребовалось всего два полных курса лечения, и все прошло», – приводит слова Мирошниченко официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Мирошниченко набрал 8 (4+4) очков в 15 матчах за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз», выступающий в АХЛ.

 

Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
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