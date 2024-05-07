Кучеров, Маккиннон и Макдэвид стали тремя претендентами на приз «Харт Трофи»

Стали известны три претендента на приз «Харт Мемориал Трофи» по итогам сезона-2023/24. Награда вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ для своей команды.

В тройку вошли нападающий «Тампы» Никита Кучеров, форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Кучеров в прошлом сезоне набрал 144 (44+100) очка в 81 игре. Он выигрывал «Харт Трофи» в сезоне-2018/19.

На счету Маккиннона 140 (51+89) очков в 82 встречах. У Макдэвида — 132 (31+97) очка в 76 матчах. Канадец становился обладателем «Харт Трофи» в прошлом сезоне.