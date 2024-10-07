Хоккеист СКА Кузнецов попал в видеоанонс нового сезона НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала видеоанонс нового сезона с яркими эпизодами прошлогодних матчей.

В концовке ролика показали момент празднования российским нападающим Евгением Кузнецовым гола в составе «Каролины». 32-летний форвард с июля выступает за СКА в КХЛ.

В видеоанонс также попали россияне Александр Овечкин («Вашингтон»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида»).

В марте этого года Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». Он провел за «Харрикейнз» 20 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. В межсезонье нападающий присоединился к СКА, подписав с питерской командой контракт сроком на четыре сезона.