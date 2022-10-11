Хоккеистам «Колорадо» вручили чемпионские перстни

Хоккеисты «Колорадо» получили чемпионские перстни.

Игрокам «Эвеланш», а также тренерскому штабу команды и владельцам клуба были вручены перстни за победу в Кубке Стэнли в 2022 году.

Перстни изготовлены из 14-каратного белого золота с 669 бриллиантами, 42 подлинными рубинами нестандартной огранки, 18 сапфирами нестандартной огранки и 2 сапфирами круглой огранки.

Чемпионский перстень «Колорадо». Фото Соцсети

Чемпионский перстень «Колорадо». Фото Соцсети

В финале Кубка Стэнли минувшего сезона «Колорадо» победил «Тампу» со счетом 4-2 в серии. В составе «Эвеланш» чемпионом стал российский нападающий Валерий Ничушкин.

Клуб завоевал титул в третий раз в истории. До этого «Колорадо» выигрывал Кубок Стэнли в 1996 и 2001 годах.