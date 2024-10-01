Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:18

Хоккеисты НХЛ будут играть с наклейками на шлемах в память о погибших братьях Годро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Джонни Годро.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Хоккеисты НХЛ будут выступать в шлемах со специальными наклейками в память о погибших Джонни и Мэттью Годро, сообщает журналист Дэн Розен.

Наклейки будут содержать игровые номера спортсменов и первую букву их фамилии. Акция будет длиться с 4 по 24 октября.

Джонни Годро с 2014 по 2022 год выступал за «Калгари», после чего перешел в «Коламбус». Его младший брат Мэттью выступал в АХЛ и чемпионате Швеции, он завершил карьеру хоккеиста после сезона-2021/22.

Братья Годро погибли 29 августа во время велосипедной прогулки, их сбил на машине нетрезвый водитель.

«Коламбус» будет весь сезон выступать с нашивкой на форме с номером «13», под которым играл Джонни Годро.

Джонни Годро
Хоккей
НХЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
NBC сообщил о начале разведывательных наземных операций Израиля в Ливане
Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Боец UFC Мойкано разнес Макрона после победы над Сен-Дени
Сегодня
Вчера
Неделя