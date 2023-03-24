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Сегодня, 00:58

Хоккеисты НХЛ признали Василевского лучшим вратарем лиги, Шестеркин — на втором месте

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ опубликовал итоги опроса хоккеистов по сезону-2022/23.

В голосовании приняли участие 626 хоккеистов лиги из всех 32 клубов.

В номинации «Лучший вратарь НХЛ» первое место занял россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), он получил 52,3 процента голосов. Вторую строчку занял еще один российский голкипер Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 4,8 процента голосов). На третьем месте — Марк-Андре Флери («Миннесота», 4 процента голосов).

Илья Сорокин из «Айлендерс» стал пятым, у него 3,2 процента голосов.

Василевский был признан лучшим вратарем НХЛ по мнению хоккеистов лиги второй раз подряд.

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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