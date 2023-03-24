Хоккеисты НХЛ признали Василевского лучшим вратарем лиги, Шестеркин — на втором месте

Официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ опубликовал итоги опроса хоккеистов по сезону-2022/23.

В голосовании приняли участие 626 хоккеистов лиги из всех 32 клубов.

В номинации «Лучший вратарь НХЛ» первое место занял россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), он получил 52,3 процента голосов. Вторую строчку занял еще один российский голкипер Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 4,8 процента голосов). На третьем месте — Марк-Андре Флери («Миннесота», 4 процента голосов).

Илья Сорокин из «Айлендерс» стал пятым, у него 3,2 процента голосов.

Василевский был признан лучшим вратарем НХЛ по мнению хоккеистов лиги второй раз подряд.