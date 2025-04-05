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5 апреля, 11:32

Хоккеисты Якубов и Мышкин поделились мнением о рекорде Овечкина

Камила Абдурахманова
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Экс-форвард «Динамо» Равиль Якубов считает, что когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обойдет Уэйна Гретцки по забитым шайбам, его рекорд установится на многие десятилетия вперед.

«Я думаю, что этот рекорд на многие десятилетия. Вряд ли его кто-то сможет побить лет 20 плюс-минус», — заявил Якубов «РЕН ТВ».

Чемпион СССР в составе московского «Динамо» Владимир Мышкин отметил неукротимую энергию и стремление к победам Овечкина.

«Побить рекорд самого Гретцки на чужбине дорогого стоит. Это великое дело для россиянина, который вырос и воспитывался в «Динамо» и подчеркивает свою принадлежность к клубу... Меня всегда поражала его неукротимая энергия, его стремление всегда во всем побеждать», — сказал Мышкин «РЕН ТВ».

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Источник: РЕН ТВ
Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
Владимир Мышкин
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