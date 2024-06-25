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Сегодня, 14:35

Хоккейный агент Черных — о статье ИИХФ: «Это написал нездоровый человек»

Зарина Халимхонова
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Хоккейный агент Александр Черных в разговоре с «СЭ» прокомментировал статью Международной федерации хоккея (ИИХФ) о победе «Флориды» в Кубке Стэнли, в которой не были указаны российские игроки.

«Если бы болельщики и партнеры не признали российских хоккеистов, для меня это было бы ужаснее, чем-то, что вытворяют чиновники. Кто это сделал? Может, нездоровый человек написал эту статью. Главное — все признают труды наших хоккеистов. Если один-два человека, бог с ним, это не проблема. Семеро одного не ждут. Все равно имена российских хоккеистов будут фигурировать везде. На это не нужно обращать внимания. Искренне рад за достижение парней. Они молодцы! Это историческое достижение не только для клуба, но и для всех ребят. Они действительно этого заслуживают», — сказал Черных «СЭ».

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей. Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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